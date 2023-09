Costi festa patrona, Sicindustria scende in campo: Lorefice, “dobbiamo essere comunità”

Gela. A garanzia delle spese necessarie per i festeggiamenti della patrona D’Alemanna, gli imprenditori di Sicindustria Caltanissetta scendono in campo. Li chiama a raccolta il presidente Domenico Lorefice. “Dare un contributo all’organizzazione di un momento così importante per la nostra città – afferma Lorefice – significa ricordare il valore dell’essere comunità. Il sindaco ha chiesto un aiuto data la situazione finanziaria critica del Comune e gli imprenditori non potevano restare silenti. D’altronde, le aziende della delegazione nissena – dice Lorefice – hanno sempre espresso in modo trasparente e diretto le proprie posizioni su temi trasversali e lo hanno fatto costantemente mossi dal riconoscimento del valore di questo territorio e della comunità che vi insiste”.