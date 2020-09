Covid, 1.695 nuovi casi e 16 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia, si legge nel bollettino del Ministero della Salute, sono stati 1.695, 38 in meno rispetto a ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 276.338. Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Lombardia (388), Veneto (188), Lazio (158), Emilia Romagna (134), Campania (119). Valle D’Aosta e Molise sono le uniche regioni dove non sono stati rilevati nuovi casi. Sedici le persone decedute (+5 rispetto a ieri) che portano il totale delle vittime del Covid a 35.534. Gli attualmente positivi sono 31.194 (+1.095). Sono 1.620 (+13) i ricoverati con sintomi, di questi 121 (invariato rispetto a ieri) si trovano attualmente nelle terapie intensive. Il totale dei dimessi/guariti è di 209.610 (+583), mentre in isolamento domiciliare si trovano 29.453 persone (+1.082).(ITALPRESS).