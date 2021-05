Covid hotel, contagio cala ma Asp pubblica nuovo avviso per la ricerca di strutture

Gela. I numeri del contagio da Covid sul territorio sembrano prospettare un graduale superamento dell’emergenza e anche la percentuale dei vaccinati in città sale. I vertici di Asp però hanno da poco rielaborato un avviso pubblico per la ricerca di strutture da adibire a Covid hotel. Nei mesi scorsi, ci furono non poche polemiche, sull’asse Comune-Asp, rispetto alla decisione di attivare due Covid hotel in città, in strutture di ospitalità della Sst srl. Furono ritenute “non idonee”, dopo ulteriori verifiche. Da quel momento, non ci sono stati altri sviluppi, ma ora arriva un altro avviso pubblico, valido per l’intero territorio coperto da Asp. Sarà possibile avanzare manifestazioni di interesse, con strutture che verranno comunque sottoposte alle verifiche del caso. L’avviso è rivolto principalmente ad alberghi o altre strutture, adatte ad ospitare soggetti positivi al Covid.