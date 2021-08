Covid in consiglio, Sammito contro le polemiche: “Tutti negativi e nessun privilegio”

Gela. “Nessun trattamento di favore per i consiglieri comunali”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito taglia sul nascere ogni sospetto che aleggia intorno alla vicenda della positività del consigliere Sandra Bennici e dei successivi accertamenti sugli altri componenti del civico consesso. Tutti infatti, compresi funzionari e dipendenti che operano in consiglio, sono stati sottoposti a tampone e nessuno è risultato positivo. La negatività è stata confermata e Sammito ribadisce che tutti i protocolli sono stati rispettati. “Io stesso ho trasmesso tutti i dati ad Asp, compresi quelli relativi ai dispositivi di sicurezza e di prevenzione adottati in maniera rigida durante i lavori d’aula”, dice il presidente. Sammito infatti spiega, che in base al protocollo, è stato accertato, anche attraverso l’analisi delle immagini televisive, che nessuno dei consiglieri è stato a contatto per oltre quindici minuti consecutivi e a meno di due metri con il consigliere Bennici, poi risultata positiva. Tanti dubbi si sono concentrati sulle ultime sedute, convocate per la trattazione del bilancio di previsione 2021.