Covid, in Sicilia 3.521 nuovi casi e 8 morti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.521 i nuovi contagi da Covid-19 e otto le vittime in Sicilia, secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della salute. Sono 23.814 i tamponi processati. Il tasso di positività scende al 14,7% (era al 17,6%). La Sicilia è al sesto posto per casi positivi. Gli attuali positivi sono 169.893. I guariti sono 2.358 e il totale dei decessi è di 11.548. I pazienti ricoverati sono 1.003, quattro in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47 (-1). I casi nelle province siciliani sono così distribuiti: a Palermo 738 casi, a Catania 1.214, a Messina 798, a Siracusa 345, a Trapani 286, a Ragusa 270, a Caltanissetta 178, ad Agrigento 308 e a Enna 52.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –