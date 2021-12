Covid, Omicron continua a far aumentare contagi in città: “Tamponi anche al PalaCossiga”

Caltanissetta. Gela, Butera e Marianopoli, sono i Comuni della provincia che continuano a preoccupare sul piano del livello dei contagi Covid. Anche ieri, nel corso di un vertice, coordinato dalla prefettura di Caltanissetta, i dati sono stati confermati. “La curva è in costante ascesa”, fanno sapere dalla prefettura. Sarà attivata una nuova postazione drive in per i tamponi, al PalaCossiga. Sul territorio, la variante Omicron è sempre più diffusa. “In aggiunta a quelli già in funzione, a Caltanissetta presso l’Ospedale S.Elia, a Gela in c.da Brucazzi e a Niscemi presso lo Stadio comunale, saranno attivate, per l’area nord, una seconda postazione nel Comune Capoluogo, allo Stadio Pala Carelli; una postazione a Mussomeli a Piazzale Mongibello e una postazione a San Cataldo nel parcheggio dell’ospedale. Per quanto concerne l’area sud della provincia, a Gela si aggiunge un’ulteriore postazione al Pala Cossiga, inoltre sono previsti drive-in a Butera, presso lo Stadio comunale; a Riesi, all’ex ambulatorio e a Mazzarino, nel parcheggio dell’Istituto complessivo Carafa”, si legge in una nota.