“Pontile non va abbattuto”, nasce comitato a tutela della struttura: “Valore storico”

“Il pontile sbarcatoio, prima opera con struttura in cemento armato realizzata a Terranova di Sicilia l’odierna Gela, operativa sin dal 1915, ha rappresentato la più importante infrastruttura marittima di Gela per il ruolo svolto nella evoluzione dell’economia del territorio di Gela e del suo hinterland per diversi decenni del secolo scorso. Era il terminale di afflusso dei prodotti con continuo ed intenso traffico di mezzi per carico, soprattutto, e scarico di velieri bastimenti e navi della marineria terranovese-gelese e del mare Mediterraneo, caratterizzata dalle esportazioni dei prodotti agricoli della Piana del Gela e del suo hinterland e dell’artigianato locale. Fu tappa di smistamento degli stessi prodotti verso i porti di Tunisi, Malta, Napoli, Genova. Già nel 1917 – si legge in una nota firmata da Giuseppe Morselli e Michele Curto – la nostra marina primeggiava tra le prime dell’isola con i suoi oltre 250 legni per i traffici commerciali e le sue circa cinquanta barche da pesca. La sua costruzione veniva a coronare antiche e legittime aspirazioni terranovesi con l’anelata eliminazione del lavoro preadamitico”. Dal comitato ricordano il valore legato all’operazione “Husky” nel corso della Seconda Guerra mondiale, con lo sbarco alleato sulle coste locali. Tutti elementi che dovrebbero confermare la tutela della struttura e i fondatori del comitato si dicono pronti ad accettare anche nuove adesioni.