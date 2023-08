Crisi finanziaria, prossime tappe essenziali: rendiconto e riequilibrio per evitare dissesto

Gela. L’amministrazione comunale, come più volte ribadito dal sindaco Lucio Greco e dagli assessori, ha come obiettivo prioritario chiudere il ciclo degli atti finanziari e far pervenire alla Corte dei Conti il piano di riequilibrio, nel tentativo di avere poi un riscontro favorevole, essenziale per evitare il dissesto dell’ente. Entro fine mese si dovrebbe concludere la trafila dei passaggi successivi ai riaccertamenti per il rendiconto 2022. La prossima settimana, dovrebbero riprendere i consulti con i revisori dei conti, ai quali spetta comunque l’onere di esprimersi. Gli uffici finanziari hanno proceduto rifacendosi all’esperienza dei riaccertamenti per il rendiconto 2021, che di fatto hanno segnato un netto cambio di prassi rispetto al passato. Lo strumento finanziario dovrà poi passare dal vaglio dell’assise civica. Fine ottobre è il termine ultimo per il successivo piano di riequilibrio che dovrà tenere conto dei numeri del rendiconto 2022. Al momento, il disavanzo è fermo a 118 milioni di euro ma saranno importanti le conclusioni proprio del rendiconto 2022. Se le tappe forzate negli uffici comunali non mancano, rese ancora più ardue dal poco personale a disposizione, sarà poi l’assise civica l’ultimo vero banco di prova. I pro-Greco non hanno una soglia sufficiente a garantire il sì incondizionato ai prossimi atti finanziari che arriveranno sui banchi consiliari.