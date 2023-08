Progressisti, confronto tra i grillini: “Rinnova” distante, verso aperture a Pd e civici

Gela. La graduale ripresa dell’attività istituzionale a Palazzo di Città andrà di pari passo con il tentativo, su vari fronti, di assestare la linea politica. Una questione che sicuramente terrà banco tra i progressisti. Fino a qualche mese fa, nonostante qualche iniziale segnale, sembrava che l’aggregazione di centrosinistra, aperta all’area civica, potesse sviluppare un progetto solido e alternativo all’amministrazione Greco e al centrodestra. Man mano, però, le intenzioni hanno ceduto terreno alla cruda pratica e i progressisti si sono persi, tra scelte non condivise e iniziative prive di una piena convergenza. Nei prossimi giorni, è atteso un incontro tra le anime dell’intergruppo “Unità progressista”, composto da grillini, esponenti di “Rinnova” e dall’indipendente di sinistra Paola Giudice. Si cercherà di capire se potranno esserci i presupposti politici per proseguire nel percorso tracciato lo scorso anno. Prima di tutto, i grillini cercheranno di delineare conclusioni interne e il consigliere Virginia Farruggia dovrebbe incontrare i parlamentari del territorio. I pentastellati vorrebbero conservare le note necessarie per portare avanti il progetto dell’alleanza progressista. “Rinnova”, però, come ha confermato uno dei fondatori, Giampaolo Alario, ha ricevuto inviti al dialogo dal centrodestra. Le scelte fatte in aula dall’ex presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia, riferimento di “Rinnova”, hanno spiazzato sia i grillini che il gruppo di sinistra di Giudice. Sono tutti aspetti da chiarire. Seppur in maniera informale, ben prima della pausa estiva, pare ci siano stati contatti tra il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola e dirigenti di “Rinnova”. Dal vicepresidente Ars sembra sia giunto un netto no a qualsiasi interlocuzione con pezzi del centrodestra che potrebbero invece avere un riscontro dagli esponenti di “Rinnova”. I grillini, tra gli altri punti in agenda, vogliono inoltre vagliare le intenzioni del nuovo corso del Pd locale. Sembra che un dialogo possa riprendere a breve e il commissario dem Giuseppe Arancio ha già fatto sapere che non ci sono preclusioni.