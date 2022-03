Da domani gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro sono pronti a ritornare nel 2022 inaugurando, con gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, una serie di eventi che riguarderanno diversi settori del mondo del lavoro tra cui, Innovazione, Mare, Architettura e Design, Cultura, Turismo, Sport, Italia, Agrifood e Cinema.Gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, dopo il successo della prima edizione svoltasi a Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre 10 mila spettatori presenti sulle piattaforme di streaming social, si svolgeranno su tre giornate a partire da mercoledì 16 marzo fino a venerdì 18 marzo con due eventi quotidiani, i quali avranno come oggetto temi inerenti al mondo del lavoro della montagna. La tre giorni di evento terminerà venerdì 18 marzo alle ore 18:30 con la cerimonia di chiusura.L’inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana, insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti aziende, il focus si sposterà su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società montane.Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell’ambiente, alla sicurezza e alla inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell’area turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.Nell’ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio dell’economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo Smart working, con un approfondimento specifico sui valori della montagna a supporto dei progetti a impatto sociale.Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno protagoniste della cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano già Ministri del Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D’Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al Lavoro Regione Valle D’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Regione Valle D’Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle d’Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di Prometeo.A moderare l’evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e Filippo Grassia.Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia di chiusura a partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803, on line dai profili degli Stati Generali: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013, Courmayeur (AO). (ITALPRESS).