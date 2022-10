Dai calciatori della nazionale a Pio e Amedeo: tanti fan per i brani di Famao

Gela. Il successo di Angelo Famao, che ha preso il via in città, continua a mettere insieme tappe anche molto mediatiche. In settimana, sono stati Pio e Amedeo, nella puntata di “Emigratis”, a coinvolgerlo durante la loro “visita” al portiere della nazionale e del Psg Gigio Donnarumma, fan di Famao. Negli ambienti della nazionale, i brani dell’artista gelese sono tra i più ascoltati. Lorenzo Insigne ha scelto proprio uno dei suoi pezzi per ricordare il trionfo agli Europei e c’è chi ha intonato i brani del cantante gelese anche durante i festeggiamenti a Wembley. A luglio, è toccato proprio ad Angelo Famao esibirsi con le sue hit durante una puntata estiva, a Jesolo, della “Bobo Tv”. Riscuote consensi infatti anche nei gusti musicali degli ex calciatori Nicola Vendola, Antonio Cassano, Lele Adani e Bobo Vieri.