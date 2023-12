Dal 15 gennaio 2024 arriva Enilive, l’impianto sarà ufficialmente “Bioraffineria di Gela”

Un percorso avviato nel 2019 con la conversione in Green Refinery, oggi più che mai al centro della strategia di Enilive, nel percorso di transizione energetica.

“Oggi Gela, insieme a Venezia, è tra le poche bioraffinerie al mondo in grado di proporre prodotti decarbonizzati ricavati da materie prime rinnovabili. – ha dichiarato il Presidente della Bioraffineria Walter Rizzi – un processo di cambiamento che, dal 2014 ad oggi, ha permesso alla bio raffineria di modernizzare gli impianti e di costruirne di nuovi, come ad esempio l’impianto per la creazione di biocarburanti per l’aviazione e la marina, che sarà pronto nei prossimi mesi”.

Enilive intanto sta accelerando il percorso verso la riduzione delle emissioni lungo il loro intero ciclo di vita per raggiungere la carbon neutrality al 2050.