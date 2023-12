“Centrodestra locale prende in giro la città”, Incardona: “Assenti nonostante siano stati in giunta”

Gela. Il voto sulle variazioni di bilancio sta diventando tutt’altro che una mera questione amministrativa e burocratica, spinta dalla crisi finanziaria del municipio e dalla dichiarazione di dissesto. Al contrario, pro-Greco e “responsabili” hanno preso la palla al balzo per sottolineare un certo “massimalismo” del centrodestra, assente in consiglio e barricato sulle proprie posizioni. L’assessore Salvatore Incardona non trascura di mettere in luce una sorta di scissione: da una parte chi si è speso in aula a sostegno delle variazioni per salvare i progetti e dall’altra il centrodestra arroccato. “Mi preme ringraziare in modo forte i consiglieri comunali di maggioranza e quelli di “Una Buona Idea”, che hanno votato le ratifiche alle variazioni di bilancio già deliberate in giunta – dice – mi rivolgo anche a quei consiglieri comunali che sono rimasti in aula evidenziando, seppur contraria, la loro posizione. La seduta di venerdì è stata importantissima per la città e per i tutti i settori del Comune. Si è evitato un danno gravissimo. Se non fossero state votate positivamente le ratifiche, il Comune si sarebbe trovato a fronteggiare un danno erariale certo e grave”.