D’Aleo con De Luca, “sua visione condivisibile”: “Giunta Greco? Finita in una tempesta perfetta”

Gela. Ha avuto esperienze amministrative, sia sul fronte politico che da tecnico, l’avvocato Giuseppe D’Aleo, da qualche tempo, ha scelto di seguire il progetto “Gela prima di tutto”, associazione locale federata con il movimento politico “Sud chiama Nord” del parlamentare Ars Cateno De Luca. Una scelta che lo colloca fuori dai tanti circuiti tradizionali della politica locale ma che il professionista ha assunto con convinzione. Il gruppo che si rifà a De Luca in città ha come punto di riferimento l’imprenditore Marco Maniglia. “Diciamo che l’elemento sul quale puntiamo è l’importanza della cittadinanza attiva – dice D’Aleo – siamo convinti che sui grandi temi servano credibilità e competenza. Troppo spesso in questa città la politica è stata intesa come semplice contrapposizione personale tra il candidato sconfitto e quello vittorioso. C’è un gap notevole da colmare”. L’avvocato accettò la chiamata del sindaco Lucio Greco, diventando per un certo periodo esperto di questioni giuridiche. Per conto del primo cittadino, ha seguito dossier anche piuttosto complessi. “Cosa non ha funzionato in questa amministrazione? Sicuramente, è finita al centro di una tempesta perfetta, con una serie di convergenze assai sfortunate – dice il professionista – però, anche con il mare in tempesta la nave può arrivare in porto. Va condotta al meglio”. Secondo D’Aleo, che fu assessore nella giunta Fasulo, è sulla “responsabilità” che bisogna formare. La linea adottata da De Luca l’ha portato ad avvicinarsi all’associazione “Gela prima di tutto”. Ad oggi, il gruppo locale non ne fa una questione di collocazione nel centrodestra oppure nel centrosinistra, nonostante il movimento abbia una sua incidenza sul territorio regionale. “Al di là del personaggio pubblico, ormai noto – continua D’Aleo – la visione di De Luca la ritengo in gran parte condivisibile. Bisogna essere concreti e dare soluzioni. Io spero che questa esperienza politica possa diventare un’occasione stabile di dialogo”. Il gruppo locale, ad oggi, non si è espresso rispetto a possibili alleanze per le prossime amministrative. Sicuramente, ha esposto una serie di criticità che l’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco non è riuscita a risolvere.