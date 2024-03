Dall’appoggio a Donegani al “terzo polo” moderato: le possibili alternative dem a Di Stefano

In campo, per la candidatura a sindaco, c’è sempre l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, sostenuto da “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”. È un dirigente del partito e non si è mai tirato fuori, anzi. I contatti ci sono sempre stati, soprattutto nella fase di preparazione della sua candidatura. I dem potrebbero appoggiarlo ufficialmente? È una soluzione non impraticabile e se ce ne fossero le condizioni, da ampliare ad altre forze. Una parte dello zoccolo duro, inoltre, ormai guarda con interesse ad una sorta di terzo polo. Moderati (compresi i renziani di Italia Viva), le liste di Federico e gli autonomisti dell’Mpa, sono potenziali interlocutori in un cammino che romperebbe gli schemi dei blocchi in via di costruzione. Un candidato condiviso potrebbe creare il perimetro per una soluzione elettorale da costruire come cantiere anche piuttosto atipico. In città, visti i precedenti, non sarebbe comunque una novità. Il Partito democratico si trova in mezzo ad una rosa dei venti: dovrà trovare la direzione da seguire, senza perdere pezzi.