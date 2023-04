Danni all’agricoltura, una relazione tecnica per le aree locali: Incardona, “giusti ristori”

Gela. L’amministrazione comunale sta seguendo l’evolversi dell’iter che dovrebbe condurre ai ristori in favore degli agricoltori che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo di inizio febbraio. Lo stato di calamità è già stato riconosciuto dalla Regione. È stata definita una relazione tecnica, redatta di concerto con Ispra. “Il documento è stato elaborato sulla base degli accertamenti sui luoghi da parte del personale tecnico intervenuto ed in seguito alle riunioni che i sindaci hanno tenuto e dove l’amministrazione Greco è intervenuta per il tramite del suo sindaco. Si ritiene doveroso rilevare che nel territorio delimitato le tipologie di danno verificatesi sono da attribuire al particolare fenomeno meteorologico, non rientrante nell’ordinarietà stagionale che ha determinato uno sconvolgimento dell’economia locale. Si tratta – dice l’assessore all’agricoltura Salvatore Incardona – di danni derivanti da andamento stagionale straordinario che la funzione imprenditoriale non poteva direttamente controllare o prevedere e non assimilabile all’ordinario rischio d’impresa. È emerso che l’evento calamitoso ha generato gravi danni al territorio, relativi alle produzioni delle colture agrarie e alle strutture aziendali, con conseguente grave compromissione economica”.