Debutta al liceo il coro “Eschilo” ideato da don Fausciana

Gela. Sono 15 i componenti del nuovo coro del liceo classico Eschilo di Gela che lunedì sera hanno debuttato con un concerto tenutosi nell’aula magna dell’istituto alla presenza di familiari ed amici degli studenti e del personale scolastico. Il coro scolastico è un progetto ideato e curato da don Giuseppe Fausciana, vicario foraneo di Enna e docente del Liceo Classico che ha consentito a tanti talenti di farsi notare e di coltivare la loro passione per il canto dedicandovi il tempo libero e rimanendo a scuola per le prove al termine delle lezioni mattutine.

Un’iniziativa che ha goduto della partecipazione anche di ex alunni che hanno dato il loro contributo spontaneo. È il caso di Martina Salamone che è stata la maestra e direttrice del coro e Giada Costa che ha presentato l’evento. Lunedi, nell’aula magna del Classico, per i bravissimi coristi che si sono esibiti in un vasto repertorio con diversi generi musical gli applausi dei presenti hanno coronato un anno di impegno e sacrifici. Il primo ad elogiare i coristi è stato il dirigente scolastico Maurizio Tedesco, molto soddisfatto per le tante attività extracurriculari in cui gli alunni si sono impegnati dando il meglio e per la serenità e la gioia con cui hanno vissuto il loro tempo scolastico.