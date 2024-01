Emilio Fasciana è il nuovo pianista del coro Perfetta Letizia

Gela. E’ Emilio Fasciana, 63 anni, insegnante di musica, il nuovo pianista del coro polifonico perfetta letizia. Il Maestro, che può contare su un ricchissimo curriculum di studi e numerosi concerti e collaborazioni, è stato presentato ufficialmente ai coristi nel corso del primo appuntamento del 2024 che è coinciso con la ripresa delle prove. Fasciana subentra a Nuccia Scerra. “Fasciana subentra a Nuccia Scerra, alla quale va tutta la nostra riconoscenza per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni così come vanno ricordati e ringraziati tutti i pianisti e direttori che si sono avvicendati nel corso dei nostri 25 anni -dice il presidente del coro Giacomo Giurato – al nuovo pianista rivolgo i migliori auguri per il suo incarico, sicuramente molto impegnativo e stimolante che ci permetterà di condividere la passione comune per la musica e il Canto corale. “Al maestro Emilio Fasciana va il nostro caloroso benvenuto con l’auspicio di consolidare e accrescere il processo formativo e professionale intrapreso dal Coro perfetta letizia, che quest’anno ha celebrato il 25” anniversario dalla sua fondazione – sostiene il Direttore del coro Melissa Minardi. Soddisfazione è stata espressa dal Direttivo e da tutti i coristi che hanno accolto calorosamente il Maestro Fasciana, che ha confermato il suo impegno per pianificare insieme al Direttore Melissa Minardi grossi eventi per l’anno in corso.