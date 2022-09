“Decisione Giordano di alta moralità”, Incardona: “Non ha seguito chi ha fatto sparire l’Udc”

Per il consigliere, ormai uscito dall’Udc, l’assessore non si è prestato “ad essere parte passiva di un progetto operato da chi nei mesi scorsi ha fatto scomparire un partito che in città dal 2012 aveva una sua identità e che era entrato a pieno nell’agone politico”. Chiaro il riferimento agli ex vertici centristi. Incardona attende le prossime determinazioni del sindaco e ha già spiegato di attendersi una propria rappresentanza. Sta sostenendo la corsa elettorale del parlamentare Ars Michele Mancuso, ma non ha ancora aderito a Forza Italia. Con Giordano nessuna rottura traumatica. “Auspico che la mia collaborazione con l’assessore Giordano possa proseguire sotto altre forme”, conclude.