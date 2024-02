Depuratore Ias, Schifani sceglie Picone: nominata commissario per l’adeguamento dell’impianto

Palermo. Mentre la diatriba che si sta sviluppando intorno all’Ato rifiuti e ai rapporti con la Srr4 e con Impianti Srr, tocca pieghe istituzionali e politiche, a Palermo il presidente della Regione Renato Schifani ha scelto l’ingegnere Giovanna Picone. L’attuale amministratore di Impianti Srr, società in house che gestisce il servizio rifiuti e la piattaforma di Timpazzo, è stata nominata commissario per l’attuazione degli interventi di adeguamento del depuratore Ias di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Il sistema di depurazione è sotto sequestro in un’indagine per disastro ambientale aggravato. E’ legato alla filiera industriale del polo siracusano. E’ per metà di proprietà regionale. Schifani si affida all’ingegnere Picone, che di fatto dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti imposti con provvedimenti anche ministeriali. Lo scorso anno, il presidente della Regione era stato indicato come commissario dal ministro dell’ambiente, attraverso il cosiddetto decreto “salva Isab”. Il governatore ha voluto l’ingegnere Picone, che comunque continuerà a mantenere l’incarico alla testa di Impianti Srr, in una fase complessa sul territorio.