“Di Paola farà sintesi”, Giudice: “Non si impongono candidature, contraddizioni tra i moderati”

L’esponente civico, tra i dirigenti impegnati a strutturare le liste del gruppo (in fase di completamento), non trascura quanto sta emergendo nell’area moderata. I pezzi di quel tavolo, che partecipano all’agorà, hanno ufficializzato la proposta di Lo Nigro. Grazio Trufolo, riferimento provinciale dei Liberali, ha però riferito che quella del socialista non è una delle opzioni fornite all’agorà ma una candidatura già decisa: o così oppure non ci sarà alcuna intesa. Questo sembra emergere anche se tra i moderati pare che non tutti concordino con l’uscita dei liberali (vicini in questa fase alle liste dell’ex parlamentare Ars Pino Federico). “Se si decide di stare in un percorso plurale come quello dell’agorà – conclude Giudice – non si possono avere retropensieri né si possono imporre candidature. Forse, Lo Nigro e Trufolo dovrebbero confrontarsi per capire se le loro posizioni combacino. Mi pare che Lo Nigro abbia detto cose diverse da quelle dei liberali. Bisogna superare la confusione e capire che in questa fase la centralità non può andare ai nomi”. I civici si rivedono nell’asse con dem e grillini. Supportano un’agorà ampia ma al contempo chiedono a tutti, compresi i moderati, di astenersi dalle forzature politiche.