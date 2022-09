“Di Stefano getta fango sulla giunta”, Greco: “Decida cosa vuole fare”

Gela. Mentre i civici, questa sera, sono impegnati a fare il punto sull’esito elettorale in un incontro convocato dal medico Rosario Caci, candidato all’Ars del gruppo “Popolari e autonomisti”, da Palazzo di Città arrivano invece dichiarazioni infuocate del sindaco Lucio Greco, che non ha per nulla condiviso le affermazioni rilasciate dall’assessore Terenziano Di Stefano. Il vicesindaco, nel commentare l’esito elettorale, ha spiegato che da amministratori non è stato semplice avere il consenso della città. Per Greco, sono affermazioni non in linea con lo spirito della sua giunta, il cui operato, secondo l’avvocato, è messo quasi in discussione da Di Stefano. “In questi giorni, mentre tutta la classe politica, comprensibilmente, è stata impegnata ad analizzare i risultati delle elezioni regionali e nazionali, come sindaco ho dovuto occuparmi di problemi così importanti da non poter essere né accantonati né rinviati. Purtroppo, ho dovuto constatare che il vicesindaco ha scelto una strada diversa, rilasciando un’intervista che, per i toni e i contenuti utilizzati, non può lasciarmi indifferente. Leggendo, ieri, le sue dichiarazioni dice Greco – sono rimasto esterrefatto, perché non solo le ho trovate pesanti, ma addirittura incompatibili con il ruolo da lui ricoperto. Affermare, infatti, che il candidato che ha sostenuto alle regionali abbia pagato lo scotto dei problemi non risolti dall’amministrazione comunale equivale a gettare fango sul proprio operato e su quello del gruppo di cui entrambi facciamo parte. Non sono affermazioni che posso in alcun modo accettare, anche perché implicitamente esprime, in questo modo, un giudizio negativo su tutti i suoi colleghi di giunta”. Insomma, Greco mette in discussione la “fedeltà” del suo vice, punto di riferimento dei civici nel governo cittadino.