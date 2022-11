“Diritto&donna”, uno sportello antiviolenza per chi chiede aiuto

Gela. Uno sportello dove denunciare e raccontare, in tutta sicurezza, gli abusi e le violenze subite sarà inaugurato venerdì 25 novembre alle 17 in via Ossidiana, presso la Casa del Volontariato. Persone appositamente formate potranno ricevere richieste di aiuto di donne in situazione di disagio o di vittime di violenza di genere, e orientarle verso i percorsi appositi. Il servizio darà la possibilità a chi è vittima di violenza di qualsiasi genere, di effettuare colloqui di accoglienza per analizzare assieme a professionalità specifiche la situazione, valutare i bisogni e le possibili strategie per uscire dal disagio e dal maltrattamento, concordando e pianificando percorsi di uscita dalla violenza anche con l’aiuto di supporti psicologici forniti da consulenti esperte e qualificate. Lo sportello mette a disposizione una risposta ed un aiuto a tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamento ed opera in collaborazione con la rete dei soggetti istituzionali. Una rete importante, che permette di assistere al meglio le donne che vi si rivolgono.