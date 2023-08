Domani la presentazione del nuovo assessore, accelerata del sindaco dopo il vertice

Gela. Dopo il vertice politico di inizio settimana, con l’appoggio confermato dagli alleati, il sindaco Lucio Greco sta definendo la geografia interna alla sua amministrazione. Domani mattina, sarà presentato l’ultimo tassello della giunta. Le dimissioni dell’architetto Paolo Marchisciana, che era stato chiamato in municipio per guidare il settore dell’urbanistica, hanno lasciato un posto vuoto. Domattina, il primo cittadino formalizzerà la sua scelta. Si dovrebbe trattare dell’avvocato Antonio Pizzardi, con una lunga esperienza in enti pubblici e che era stato indicato nel cda dell’Ipab “Aldisio”. Il professionista ha però lasciato quell’incarico. Pare che il sindaco abbia deciso di dargli piena fiducia per l’esperienza in giunta. Il primo cittadino, per ora, non ha dato indicazioni precise, in attesa della presentazione di domani. Con il nuovo assessore, dovrebbe completarsi la struttura politica e amministrativa per arrivare a fine mandato e poi programmare l’eventuale sviluppo del progetto, per le prossime amministrative.