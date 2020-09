Donna aggredita per collana brillanti, giudizio immediato per tre gelesi in trasferta

Gela. In tre avrebbero raggiunto la frazione balneare di Santa Croce Camerina, prendendo di mira una donna. E’ stato disposto il giudizio immediato per i gelesi che sarebbero entrati in azione, a Casuzze. Il venticinquenne Salvatore Cannizzaro le avrebbe strappato dal collo una collana di brillanti. Per fare da palo, secondo i pm ragusani e i carabinieri, si sarebbero messi a disposizione il trentaseienne Stefano Camilleri e il ventiquattrenne Paolo Dylan Raitano, giunti a Casuzze insieme a Cannizzaro. Dovranno rispondere alle contestazioni davanti al giudice del tribunale di Ragusa. Nel corso delle indagini, tutti i coinvolti hanno escluso il loro coinvolgimento.