Rischio Covid durante esequie, “positivo non era in chiesa ma a veglia funebre”

Gela. L’uomo risultato positivo al Covid e trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta non ha partecipato al funerale ma alla veglia funebre “della madre”. Lo precisa il legale che sta seguendo la sua vicenda, in merito a quanto pubblicato da questa testata. Gli accertamenti sanitari sono in corso e decine di presenti sono stati sottoposti a tampone. L’uomo però non era materialmente in chiesa, durante le esequie. Sotto stretta osservazione ci sono i contatti diretti, che a loro volta hanno preso parte alla veglia.