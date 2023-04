Dopo anni arriva sistema per cura in aferesi, Late: “Medicina trasfusionale può rinascere”

Gela. Un rilancio del reparto di medicina trasfusionale del “Vittorio Emanuele”, tra i più penalizzati negli ultimi anni. Ci credono i rappresentanti dell’associazione “Late”, che sempre si sono schierati dalla parte dei servizi e dell’incremento di medici e addetti. Al termine di svariati incontri, si è raggiunto un accordo di collaborazione tra i reparti di talassemia, medicina trasfusionale e rianimazione. “Si concludono i viaggi della speranza per quei pazienti che hanno difficoltà di accesso venoso per la terapia. Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria collaborazione fra i tre reparti. Si è concordato che nel caso di difficoltà del paziente per l’accesso venoso, il primario di terapia intensiva, dottore Salvatore Damante, darà disponibilità alla presenza di un medico rianimatore per effettuare l’accesso eco-guidato”, spiegano dall’associazione “Late”. Un caso analogo è avvenuto nel mese di febbraio per il referente dell’associazione. L’intesa è stata possibile anche a seguito dell’interessamento del direttore sanitario Asp Fiorella.