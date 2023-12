Droga, il Sindaco: “Plauso a polizia e Procura, preoccupa la diffusione tra i giovanissimi”

Ulteriore soddisfazione è stata espressa per il primo arresto operato in Sicilia per “flagranza differita” relativa ad un codice rosso per un caso di violenza in famiglia.

“Intervenire tempestivamente – conclude il Sindaco Greco – e denunciare può salvare vite umane mi associo all’appello di chi chiede alle donne e vittime di abusi e violenze, anche psicologiche, di denunciare. Solo così si potrà ritrovare serenità e protezione”.