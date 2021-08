Due morti e un operaio gelese ferito, incidente “Acciaierie Venete”: sei a giudizio

A processo, che si aprirà nel giugno del prossimo anno, vanno Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore di “Acciaierie Venete”; Dario Fabbro, che nel 2018 era presidente di “Danieli Centro Cranes spa”; Giampietro Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, presidente e amministratore delegato di “Danieli officine meccaniche”; Vito Nicola Plasmati legale rappresentante della “Hayama Teac Service” (per lui l’accusa è lesioni colpose). Come responsabili civili, sono state chiamate nel giudizio anche le aziende. Le famiglie dei due operai deceduti hanno ottenuto risarcimenti e hanno rinunciato alla costituzione di parte civile. Risarciti anche la Fiom Cgil e l’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro. I pm della procura padovana avevano chiesto il rinvio a giudizio di tutti i coinvolti. Secondo le contestazioni, il perno, che poi non tenne, sarebbe stato sottoposto a carichi differenti rispetto a quelli previsti in fase di progettazione e realizzazione.