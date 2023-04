Tre pallavoliste gelesi convocate per il “Trofeo dei Territori”

Gela. Grande soddisfazione in casa Volley Gela: Mariaclara Argetta, Eleonora Pellegrino e Ludovica Gerotti sono tra le 14 convocate dal Comitato Akranis per il Trofeo dei Territori, che si terrà sabato 29 e domenica 30 aprile a Comiso (RG).

Le tre giovanissime atlete, che per la seconda volta prenderanno parte all’evento, nel corso della stagione, più volte sono state convocate per le sessioni di allenamento e per le due tappe di qualificazioni, mettendosi in mostra per le loro qualità, frutto anche dell’ottimo lavoro svolto dai tecnici prof. Rosario Ferracane e Giacomo Tandurella. Le Finali sono un appuntamento che mette a confronto le migliori pallavoliste dei Comitati presenti in Sicilia, un’esperienza che arricchirà sia sotto l’aspetto pallavolistico sia sotto l’aspetto umano le ragazze, che vivranno due giorni all’insegna dello sport.