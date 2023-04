Apre in via Venezia “Coincasa”, lo stile italiano dell’abitare

Gela. Un prestigioso brand italiano arriva in città. Coincasa apre il suo store da oggi al civico 584 di via Venezia, nel cuore della zona commerciale della città. Con 6 collezioni l’anno, Coincasa propone stili e temi colori coordinati fra le categorie : tavola, decorazione, letto e bagno. C’è grande attenzione ai dettagli ed una selezione accurata delle migliori tradizioni manifatturiere europee e di tutto il mondo.

IL BRAND COINCASA

Un brand tutto italiano, nato nel 1962, che in Italia conta 114 negozi. In Sicilia c’è già a Marsala, Palermo, Catania, Modica, Ragusa e adesso Gela, quinta città ad ospitare un corner Coincasa.

La Home decoration punta su un format lifestyle che propone collezioni coordinate per colour story e ambienti: pranzo-cucina, soggiorno, letto e bagno.

Costruito con uno stile unico e distintivo, il brand si differenzia per l’attenzione alla qualità capace di creare una atmosfera calda e accogliente in ogni negozio.

LA COLLEZIONE

La collezione Coincasa vede la casa come cuore pulsante di energie positive. Gli oggetti decorativi diventano simbolici e “puri” dalle forme – geometriche – ai materiali – naturali -. Oggetti in pietra naturale e semipreziosa come il quarzo rosa e bianco, in marmo, in pietra lavica, ai dettagli in agata in varie colorazioni che diventano candelieri, decorazioni , specchi da tavolo, scatole, portagioie lavorati artigianalmente. I cesti sono in rattan, foglie di banano, paglia mendong lavorate a mano ad intreccio. E per la pulizia, una collezione di prodotti per la casa ispirata a fiori ed erbe: lavanda, verbena limone, basilico ….