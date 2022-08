Election day, mosse e contromosse in città: liste work in progress, che fa Federico?

In città, le diatribe palermitane, che sembrano definitivamente escludere una ricandidatura del presidente uscente Nello Musumeci (ora il nome della concordia sembra quello dell’ex presidente del Senato Renato Schifani), potrebbero portare a rivedere gli accordi con il gruppo di DiventeràBellissima. Fino a qualche settimana fa, seppur senza alcuna ufficialità, sembrava che l’ex parlamentare regionale Pino Federico dovesse far parte della lista di FdI, in quota Db. Ora, però, senza più una garanzia da Musumeci, il percorso potrebbe variare? Ci sono diversi dirigenti locali di FdI che sembrano interessati a misurarsi nella competizione regionale. Potrebbe spuntarla il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, ma anche in questo caso non ci sono vere certezze. I programmi di Fratelli d’Italia, almeno in città, sono certamente cambiati, anche a seguito dell’inchiesta sull’Ipab “Aldisio” che ha toccato due esponenti importanti del partito locale. Federico, invece, se dovesse tramontare l’opzione della lista di FdI potrebbe eventualmente collocarsi altrove? Pare che i dirigenti della Nuova Dc non abbiano ancora chiuso la loro lista per l’Ars proprio in attesa di valutare una soluzione che possa condurre magari a Federico. Sarebbe comunque un candidato importante per i cuffariani, che hanno già scelto Gero Valenza e Angela Cocita. L’ultimo pezzo dovrebbe arrivare dalla città. Senza intese con Federico (che ha avuto colloqui con Cuffaro), allora il candidato del gruppo locale sarà quasi certamente l’attuale consigliere comunale Vincenzo Cascino, che ha già dato disponibilità per il partito. Si attendono inoltre altre mosse dal neonato terzo polo (che in città conta principalmente sui renziani di Italia Viva) e da altri gruppi di area centrista (l’Udc per il territorio ha già individuato il coordinatore provinciale Silvio Scichilone). Nei prossimi giorni, come sembra scontato, i nomi si faranno pure per eventuali candidature alle nazionali (e potrebbero rientrare in gioco anche esponenti che non dovessero trovare spazio per le regionali). Ci sono già il senatore Pietro Lorefice e la deputata Ars Ketty Damante che hanno dato la disponibilità per le parlamentarie grilline, entrambi per il Senato.