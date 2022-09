Test positivi per Gela FC ed SSD Gela con Vittoria e Sancataldese

Gela. Approfittando della sosta di campionato le due squadre gelesi hanno testato il loro stato di salute in due amichevoli. Ha iniziato venerdì pomeriggio il Gela FC, impegnato a Vittoria contro la squadra di Alessio Catania, capolista nel girone D di Promozione. I gialloneri, che hanno chiuso il rapporto con il ds Massimo Parisi, hanno vinto 2-0 con reti di Tomasi e Valenti. Evola dovrà cercare di ricostruire anche mentalmente un gruppo che è apparso in difficoltà nelle prime uscite di campionato di Eccellenza. Lo zero in classifica preoccupa e domenica, alla ripresa del torneo, altra trasferta difficile sul campo dell’ambizioso Misilmeri.

Test anche per la SSD Gela, che ieri ha pareggiato 0-0 al Presti contro la Sancataldese. Per Mirko Fausciana buone indicazioni dal gruppo contro una squadra che gioca in due categorie superiori. In settimana si è intanto registrato una sorta di tsunami societario, con la rottura tra la dirigenza capeggiata da Maurizio Melfa e il duo Emanuele Alabiso-Salvatore Spadaro.