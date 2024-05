Europee, liste depositate: la grillina Farruggia è l’unica esponente locale in lizza

Gela. È la grillina Virginia Farruggia, consigliere comunale in carica, l’unica esponente locale al via della corsa per le europee di inizio giugno (si voterà con la forma del question time insieme alle amministrative). Ieri sera è scattato il termine ultimo per il deposito e la valutazione di tutte le liste. Non ci sono altri rappresentanti del territorio. L’esponente M5s ha superato la selezione interna per la circoscrizione isole (Sicilia-Sardegna).