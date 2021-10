Exit poll, Sala avanti a Milano, duello Michetti-Gualtieri a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Giuseppe Sala nettamente avanti a Milano, mentre a Roma si profila un ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. E’ quanto emerge dagli exit poll delle Amministrative nelle principali città. Alle Regionali in Calabria in vantaggio il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto.Roma: Roberto Gualtieri tra il 26 e 30%, seguito da Enrico Michetti tra il 24 e il 28%. Instant poll Quorum/Youtrend per Sky TG24. A seguire Carlo Calenda e Virginia Raggi, entrambi con una “forchetta” tra il 18 e il 22%. Altri candidati tra il 5 e il 7%.Milano: Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24: Giuseppe Sala 51-55%; Luca Bernardo 32-36%; Layla Pavone 2-6%; Gianluigi Paragone 3-7%; Altri candidati 3-5%.Napoli: Dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Gaetano Manfredi 49-53%; Catello Maresca 23-27%; Antonio Bassolino 10-14%; Alessandra Clemente 6-10%; altri candidati 3-5%.Torino: Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai: Stefano Lo Russo 44-48%, Paolo Damilano 36,5-40,5%, Valentina Sganga 7-9%, Angelo D’Orsi 1,5-3%.Bologna: Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai: Matteo Lepore 61%-65%; Fabio Battistini 26,5-30,5; Marta Collot 2%-4%%; Dora Palumbo 1-3%.Trieste: Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Di Piazza 46%-50%, Francesco Russo 29%-33%, Riccardo Laterza 9%-13%, Alessandra Richetti 2%-4%.Regionali Calabria: exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Occhiuto 46,5-50,5%; Amalia Cecilia Bruni 24-28%; Luigi De Magistris 21-25%; Gerardo Mario Oliverio 1,5-3,5%.(ITALPRESS).