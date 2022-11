Falcone nella giunta regionale, in Comune contatti già avviati: Morselli, “diamo continuità”

Gela. La rottura del patto con Forza Italia, che ha condotto gli azzurri a lasciare la giunta e la maggioranza, segna probabilmente il punto più basso dei rapporti tra gli azzurri e l’amministrazione del sindaco Lucio Greco. A venire meno è sostanzialmente l’intesa che tre anni fa venne raggiunta con il parlamentare Ars Michele Mancuso. Se è calato il gelo con l’area mancusiana, nelle stanze della giunta, invece, si susseguono segnali più che favorevoli per la presenza dell’assessore Marco Falcone nel neo governo regionale, appena varato dal presidente Schifani. Al forzista sono state assegnate le deleghe, pesanti, all’economia e alla programmazione. Già da giorni, c’erano contatti assidui tra esponenti vicini al sindaco Lucio Greco (che la scorsa settimana ha avuto riunioni palermitane) e lo stesso Falcone. “Gli facciamo i complimenti per la nomina nella giunta regionale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – con l’assessore Falcone daremo continuità ai tanti progetti in essere e sappiamo che le deleghe assegnategli sono molto importanti anche per il nostro Comune, vista la fase che stiamo attraversando”. I contatti, dall’ultima fase del governo Musumeci a questo esordio della giunta Schifani, praticamente non si sono mai interrotti, segno che una parte della maggioranza, quella più vicina al sindaco, ha un’interlocuzione più che avviata con Falcone e con l’area forzista che si rifà proprio al governatore siciliano. Il sindaco Lucio Greco, nel corso della campagna elettorale per le regionali, ha apertamente sostenuto proprio l’ex presidente del Senato. Non sono una novità neppure le interlocuzioni tra lo stesso Falcone, l’assessore Morselli e il presidente del civico consesso Salvatore Sammito.