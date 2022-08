Falò e bivacchi ferragostani, scatta ordinanza: “Divieto per legna, carbone e alcolici”

Oltre che per la legna, il divieto è esteso a carbone, carbonella “e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia”, si legge nell’ordinanza. Si cercherà di limitare al massimo, nonostante l’esiguità delle forze in campo per coprire l’intero litorale, i falò e gli accampamenti improvvisati. Il divieto non vige per le attività commerciali che potranno effettuare la vendita di alcolici e superalcolici, da consumare però all’interno delle rivendite o dei locali. Non sarà possibile però la vendita in bottiglie di vetro e anche in questo caso vige il divieto, sempre dalle 8 del mattino del 14 agosto e fino all’1 della notte del 16 agosto. Il vero punto dolente, probabilmente, sarà far rispettare il divieto. E’ quasi impossibile assicurare la piena copertura di tutto il litorale. Nella maggior parte dei casi, pochi si adeguano anche se sono previste sanzioni. L’ordinanza è stata firmata anche per limitare le conseguenze del post-Ferragosto, con rifiuti abbandonati nelle spiagge, che deturpano la costa.