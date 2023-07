Famao in piazza Umberto, giovedì sera lo show dell’artista

Gela. La città si prepara al concerto di Angelo Famao, artista di fama nazionale e internazionale, seguito da migliaia di fan (333 mila follower solo su Instagram), capace di riempire le piazze ed entusiasmare gli appassionati. Giovedì alle 21 sarà in concerto, per la prima volta, nella sua città. In una location unica, piazza Umberto I. “È un orgoglio per noi – dice il sindaco Lucio Greco – potere ospitare un concittadino che tanta strada ha fatto in campo musicale grazie al suo talento. La piazza si riempirà di musica, note e passioni. Attendiamo l’arrivo di spettatori anche da fuori Gela. Voglio anche sottolineare l’aspetto economico di eventi di questo tipo, che muovono turisti, spettatori, generando ricchezza. Raccomando a tutti il rispetto delle regole comportamentali. Manteniamo pulita la città, rispettiamo le indicazioni impartite dalle forze dell’ordine presenti e godiamoci lo spettacolo”.