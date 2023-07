Alessandro Romano e Nicole Murvana vincono ai mondiali “Shining Star Cup”

Gela. Alessandro Romano e Nicole Murvana vincono lo Shining Star Cup nella categoria Under 14 Latin, competizione di caratura internazionale con giudici di fama mondiale. Alicya Cassarino vince nel solo Latin categoria Under 12 il Samba, il Cha Cha e la Rumba conquistando negli stessi balli la finale nella gara Internazionale, Ginevra Ascia vince nel solo Latin categoria Under 12 la gara del Jive e conquista il bronzo in samba, Cha Cha Cha e Rumba. Karola Loggia in finale nella gara solo Latin cinque balli e nel singolo paso doble e Jive nella categoria Under 16.