“Federico non è un problema nella Dc, anzi”, Cascino: “Partito ha lavorato per fondi area industriale”

Gela. “Federico? Non è assolutamente un problema per la Dc, anzi”. Il consigliere comunale cuffariano Vincenzo Cascino pare voler stemperare gli animi dopo che negli scorsi giorni il coordinatore Natino Giannone ha fatto capire a chiare lettere di non gradire troppo il protagonismo dell’ex parlamentare Ars. “Le fibrillazioni all’interno di un partito sono naturali – spiega Cascino – il confronto è fondamentale”. Il consigliere, in ogni caso, è dell’idea che debba esserci un ruolo di garanzia delle segreterie, anche nella coalizione di centrodestra. “Il nostro coordinatore è Giannone – dice inoltre – è giusto che ponga delle regole precise per evitare fughe in avanti da parte di tutti. Il nostro è un partito che si sta organizzando in maniera capillare anche sul territorio. Tutti dobbiamo lavorare per il successo e per i risultati migliori per la città. Non è più il partito delle tessere”. Tra le fila dei cuffariani, così come nei ranghi della coalizione di centrodestra, vanno oliati diversi meccanismi politici prima di poter accelerare verso le prossime amministrative