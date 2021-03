Festa di San Giuseppe tra fede e tradizione

“La venerazione a San Giuseppe – afferma don Lino di Dio, Rettore della Chiesa di Sant’Agostino – è molto sentita nel nostro territorio. In questo clima pandemico non è stato possibile, anche quest’anno, realizzare le tradizionali cene nelle famiglie, questo non ci deve però impedire di avere lo sguardo rivolto verso i più bisognosi raggiungendoli direttamente o attraverso le caritas parrocchiali, soprattutto in questo tempo di emergenza, dove le situazioni di precarietà si sono moltiplicate. Oggi San Giuseppe ci chiede di fare un passo oltre e, slegati da manifestazioni devozionali e folkloristiche, di vivere con senso di responsabilità il nostro essere fratelli, custodi discreti dell’altro e nel silenzio mostrare attenzione verso coloro che versano in condizioni di indigenza, così la carità si espanderà per tutta la città, donando un po’ di sollievo ai più piccoli. Nei giorni a seguire continuerà la mensa e la distribuzione dei generi alimentari alle centinaia di famiglie che la Piccola Casa della Misericordia mensilmente assiste”.