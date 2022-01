“FI? C’è sempre stato coinvolgimento”, Greco: “Situazione difficile per l’allerta Covid”

Gela. “Forza Italia? Mi sento di escludere che possano esserci effetti sull’amministrazione comunale”. Il sindaco Lucio Greco, che si trova ad affrontare l’emergenza Covid, aggravatasi nelle ultime settimane, sembra certo che il rapporto politico con i forzisti non sia per nulla a rischio. “Anche oggi, insieme all’assessore Nadia Gnoffo – dice – abbiamo preso parte, attivamente, alle video-call con Anci e con gli altri sindaci, sempre per valutare la situazione legata all’emergenza Covid. Siamo tutti concentrati su quest’allerta. Probabilmente, quelle di Forza Italia sono fibrillazioni interne, ma escludo che potranno riverberarsi sull’amministrazione comunale”. Il sindaco stempera le tensioni, riemerse a fine anno. “Il coinvolgimento c’è sempre stato – spiega – con la pandemia che ha ripreso a ritmi ancora più intensi, ho subito convocato gli assessori e ho ritenuto di dover estendere il confronto al consiglio comunale. Anche sul nuovo contratto Ghelas, riconvocherò di nuovo tutti, per valutare e decidere. Da parte mia, c’è la massima disponibilità”. Anche nelle scorse ore, dai vertici di Forza Italia è arrivato l’invito, rivolto al primo cittadino, ad assicurare il coinvolgimento dei consiglieri comunali del partito, che pare abbiano esternato il loro malcontento, anzitutto sul metodo adottato dall’avvocato Greco. Una certa diatriba, che ha nuovamente toccato i rapporti tra i forzisti e il sindaco, è riemersa sulle vicende del contratto Ghelas e ancora una volta gli azzurri hanno poco gradito la fuga in avanti dell’avvocato. Il sindaco, però, conferma che non c’è alcuna intenzione di isolare i forzisti o altri gruppi di maggioranza. “E’ una fase molto difficile – aggiunge – siamo in emergenza, anche negli uffici comunali, che sono quasi del tutto fermi, a causa dei contagi e della positività al Covid. Insieme al segretario generale, abbiamo rivisto l’organizzazione di diversi uffici, per assicurare tutti i servizi essenziali. Però, la situazione rimane molto difficile. Tutti dobbiamo dare un contributo e collaborare”. Quello dell’organizzazione degli uffici del municipio è probabilmente uno dei crucci più insistenti, che non fa stare tranquilli.