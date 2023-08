Finanziamenti, proroga per i progetti di “Qualità abitare”: termini ulteriori per le gare

Gela. Una proroga almeno fino al prossimo dicembre. Dovrebbe essere questa la salvaguardia attesa per linee di finanziamento tra le più importanti. Gli uffici ministeriali, nell’ultimo periodo, hanno dato comunicazione di uno slittamento dei termini iniziali, fissati per l’affidamento delle gare dei progetti di “Qualità dell’abitare”. Palazzo di Città ottenne stanziamenti per trenta milioni di euro, suddivisi su due lotti da quindici milioni ciascuno. Sono previsti interventi di riqualificazione in diverse aree del perimetro urbano, soprattutto periferiche. Il programma è coperto da fondi del Pnrr. La proroga dovrebbe consentire agli uffici comunali di avere un maggiore spazio di manovra ed evitare rischi. Di recente, sono stati disposti gli atti per la progettazione di fattibilità di molti interventi previsti nel quadro complessivo di “Qualità abitare”. Gli uffici del settore che coordina i programmi Pnrr dovranno cercare di non perdere terreno prezioso e la proroga arriva in una fase forse decisiva. Diversi mesi fa, vennero individuati professionisti esterni per occuparsi soprattutto di questo capitolo. La situazione dei conti del municipio non agevola di certo il percorso. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Francesca Caruso e il dirigente Antonino Collura, ha più volte ribadito l’intenzione di non voler recedere al fine di completare il percorso per tutte le linee di finanziamento, a partire proprio da “Qualità dell’abitare”.