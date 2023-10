“Forte attenzione da FdI per la città”, Scuvera: “Del tutto alternativi a Greco e numeri crescono”

Gela. Gli ultimi casi non li commenta, dal comunicato anticipato sul porto rifugio alla visita dell’assessore regionale Scarpinato, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera, più volte chiamato in causa in questo periodo, dà priorità al partito e alla strutturazione di un’alleanza che verrà assemblata per vincere le prossime amministrative. “Il fatto che in città arrivino esponenti istituzionali conferma il valore del nostro operato – dice – c’è forte attenzione per questo territorio ed è stato dimostrato più volte. Del resto, il nostro partito cresce e anche se non c’è un dato preciso siamo ad oltre seicento tessere solo per la città. E’ una soglia che supera di gran lunga i numeri precedenti”. Fratelli d’Italia è tra i partiti di centrodestra alla base di una coalizione presentata già prima dell’estate anche se successivamente non ci sono stati altri tavoli. Per Scudera, però, non c’è nessun rallentamento del progetto. “Lo escludo – sottolinea – a Palermo e a Roma le interlocuzioni si stanno rafforzando in vista delle europee e questo incentiva le forze sul territorio. Siamo sempre in contatto e il dialogo è costante con gli altri gruppi locali di centrodestra”. E’ ormai scontato che quello destinato alle amministrative del prossimo anno sia un progetto politico e amministrativo antitetico all’orizzonte del sindaco Lucio Greco. “Non c’è neanche bisogno di ribadirlo – continua Scuvera – l’abbiamo detto in tutte le lingue”. Del resto, quanto accaduto proprio in questi ultimi giorni, con l’uscita social del meloniano Salvatore Scerra contro l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, apostrofata con una pesante espressione estranea alla dialettica politica, dimostra che non esistono prospettive “conciliatorie”. Fratelli d’Italia sembra il moloch destinato a trainare la coalizione di centrodestra.