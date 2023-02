Fuga di gas ed esplosione in palazzina a Palermo, evacuate abitazioni

PALERMO (ITALPRESS) – Violenta esplosione registrata a Palermo poco prima dell’alba, quando intorno alle 5.40 del mattino, a causa presumibilmente della fuga di gas da una bombola di Gpl, si è verificata una deflagrazione all’interno di una palazzina in via Umberto Maddalena, nella zona di corso Calatafimi alta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto e per fortuna non risultano feriti o persone coinvolte. I pompieri hanno però dovuto evacuare del tutto la palazzina coinvolta e anche alcune abitazioni limitrofe per via dei notevoli danni strutturali causati dall’esplosione. Dieci in tutto le persone interessate dalle operazioni di evacuazione avvenute stamattina.

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS)