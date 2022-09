Gela. Nella notte, fiamme hanno avvolto una Peugeot 106, parcheggiata in un garage di via Tripoli. Il fuoco ha danneggiato l’auto che appartiene ad un residente della zona. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso anche per valutare le cause del rogo, che potrebbe essere di natura dolosa.