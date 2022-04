Futsal, il Gela aggancia il primo posto, in Seconda Gela Calcio ai play off

Gela. Basta un gol di Di Bartolo, due minuti dopo l’avvio del secondo tempo per vincere a Campobello di Licata e agganciare il primo posto in classifica. Il Gela C5 torna in vetta nel torneo di serie C2 di calcio a cinque ma lo Scicli ha una partita in meno.

Partita molta tirata anche per la presenza di cinque ex calciatori biancazzurri in campo. Da segnalare un palo su tiro libero ancora di Di Bartolo ed una espulsione per parte, Cinici per la squadra di Enzo Fecondo.

Nel rush finale Caglià e compagni potranno sperare ancora di vincere il campionato, senza dimenticare che esiste l’opzione B, ovvero la vittoria della Coppa Sicilia, la cui final four si svolgerà al Palalivatino a giugno.