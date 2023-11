Futsal, il Gela cerca il primo brindisi col Barcellona

La compagine avversaria arriva al PalaLivatino con 3 punti totalizzati alla seconda giornata contro il Bovalino per 8-2, lo stesso Bovalino che ha poi vinto la settimana successiva contro il Gela per 4-1. Mancherà tra le fila biancazzurre solo Giuseppe Marchese, out per infortunio. A disposizione invece il resto della rosa, che continua a lavorare con entusiasmo nonostante l’inizio di stagione non molto buono.