“Alla ripresa verifica su atti finanziari”, Grisanti: “Vicenda Ghelas sarà ancora approfondita”

“Continueremo a seguirla – aggiunge – ci sono scadenze a breve e vogliamo capire se la linea dell’amministrazione comunale sarà quella della non programmazione, con continue proroghe, oppure se ci sarà un piano più complessivo per il futuro della società e dei lavoratori che non hanno revocato lo stato di agitazione. Purtroppo, posso dire che la vicenda della tredicesima mensilità da spalmare su più mesi potrebbe non essere un caso isolato. L’azienda deve ricevere dal Comune non meno di 240 mila euro ma si tratterà di debiti fuori bilancio che non potranno essere vagliati se prima non ci sarà l’approvazione degli strumenti finanziari. Da quello che abbiamo potuto appurare ci sarebbero stati anche mancati rinnovi di impegni spesa nel corso dei mesi. Se si è trattato di un errore, non è un errore da poco”. La commissione bilancio, la scorsa settimana, ha trattato la questione Ghelas, incontrando il manager Pietro Inferrera, che a sua volta non può che attendere riscontri dall’amministrazione comunale.