Gela Calcio, preso il promettente portiere Andrea Basso

Gela. Il Gela trova il suo secondo portiere. Dopo l’ufficialità di Armando Di Martino, che pareva inizialmente essere distante dai biancazzurri, arriva anche la firma sul contratto di Andrea Basso. Curriculum di tutto rispetto per il ventenne, che ha militato nei settori giovanili di Torino e Venezia e ha giocato in Eccellenza veneta con lo Spinea.

Ufficiali anche Simone Abate e Andrea D’Amico, l’anno scorso al Gela FC. Il primo ha siglato la bellezza di 16 gol durante la scorsa stagione e per poco non è riuscito a salvare i gialloneri. D’Amico è invece arrivato a gennaio. Decisivo il suo gol nel derby contro la Nissa negli ultimi minuti di partita. Esperienze per lui tra Akragas, Sicula Leonzio, Vigor Lamezia, L’Aquila e Catania Calcio in Serie A.